21 Апр 2020 2020-04-21T16:48:24+03:00

В Орловской области 31 педагог претендует на участие в программе «Земский учитель»

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В Орловской области 31 педагог претендует на участие в государственной программе «Земский учитель» и единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

15 апреля Институт развития образования завершил прием документов. До конца месяца члены конкурсной комиссии поставят экспертную оценку претендентов.

Департамент образования утвердил перечень вакантных должностей в сельских школах. Всего их двадцать. Педагогов будут ждать в шести районах области - Болховском, Кромском, Мценском, Орловском, Свердловском и Урицком.

- Программа «Земский учитель» предусматривает компенсационную выплату в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Список победителей конкурсного отбора утвердят до 20 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU