2020-04-21T16:24:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле нарушителей самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей

Граждане Таджикистана приехали из Москвы и не соблюдали 14-дневный домашний карантин
Наталья Меркулова
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В Орле нарушителей самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублейВ Орле нарушителей самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей
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Вчера, 20 апреля, в Орле на 15 тысяч рублей оштрафовали нарушителей режима самоизоляции. Двое граждан Таджикистана приехали из Москвы в областной центр 3 апреля и не соблюдали 14-дневный домашний карантин.

Дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» рассмотрели в Советском районном суде.

- Согласно Указу губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года №156, граждане, прибывшие на территорию региона, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня приезда. В данном случае двум гражданам Таджикистана за нарушение назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому, - сообщили «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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