Орловский губернатор рассказал подробности заражения медработников Болховской ЦРБ

21 Апр 2020 2020-04-21T15:49:59+03:00

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Сегодня, 21 апреля, стало известно, что в Орловской области коронавирусом заразились 10 медицинских работников. Одним из первых случаи заболевания были выявлены у персонала Болховской ЦРБ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подробно рассказ из-за чего произошло заражение. Виной всему скрытие факта посещения другого региона.

Сотрудники скорой помощи прибыли на вызов к одной из местных жительниц. Через некоторое время она поступила в больницу с кровотечением. Одновременно с этим почувствовали себя плохо и члены ее семьи. Только после это они признались, что один из родственников госпитализированной пациентки вернулся из другого региона.

Исследование на коронавирус подтвердило – вся семья заражена. Больница сразу же была переведена на карантин. 91 человек, включая пациентов, прошли обследование и сдали анализы. Оказалось, инфекцию от контакта с семьей успели подхватить 4 человека.

- Эта история наглядно демонстрирует, как сокрытие факта общения с прибывшим из другого региона, с потенциально больным человеком подвергло опасности не только своих близких, но и других жителей района, персонал и пациентов всего медучреждения. Поэтому еще раз призываю всех быть более ответственными, беречь близких, ценить жизнь и здоровье окружающих, не подвергать их опасности, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU