2020-04-21T15:12:59+03:00
Общество

В Орле без вести пропал 82-летний мужчина

Пенсионер вышел из дома 20 апреля и не вернулся
Наталья Меркулова
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В Орле организовали поиски 82-летнего Виктора Григорьевича Афоничева. Мужчина вышел из дома 20 апреля и не вернулся. Установить его местонахождения до сих пор не удалось.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят всех, кто видел или располагает сведениями о пропавшем сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Среди примет пропавшего – рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью. Был одет в черную зимнюю куртку, черные брюки, черную кепку с козырьком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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