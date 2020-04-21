В Орле без вести пропал 82-летний мужчина

21 Апр 2020 2020-04-21T15:12:59+03:00

Пенсионер вышел из дома 20 апреля и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Орле организовали поиски 82-летнего Виктора Григорьевича Афоничева. Мужчина вышел из дома 20 апреля и не вернулся. Установить его местонахождения до сих пор не удалось.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят всех, кто видел или располагает сведениями о пропавшем сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Среди примет пропавшего – рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью. Был одет в черную зимнюю куртку, черные брюки, черную кепку с козырьком.

ИСТОЧНИК KP.RU