В Орловской области пик заболеваемости коронавирусом ожидается в первой половине мая

21 Апр 2020 2020-04-21T13:03:09+03:00

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Сегодня, 21 апреля, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения Орловской области рассказал, когда в регионе ожидается пик заболеваемости коронавирусом и как дело обстоит сейчас.

По словам Ивана Залогина, пик заболеваемости придется на первую половину мая. При этом период, когда ежедневный прирост заболевших составит примерно одно и то же число человек (по научному – плато эпидемии) прогнозируют только в сентябре.

- Половина зараженных орловцев переносят болезнь без симптомов. По данным на 21 апреля в регионе ни одному из пациента с коронавирусом, не потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, - пояснил руководитель регионального Департамента здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU