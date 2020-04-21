2020-04-21T12:23:59+03:00
Общество

В Воронежской области примут ряд законодательных мер для поддержки предприятий и организаций региона в условиях пандемии коронавируса

В ближайшее время региональный парламент рассмотрит пакет документов, призванных стабилизировать экономическую ситуацию, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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