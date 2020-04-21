2020-04-21T12:21:06+03:00
Коронавирус Covid-19

21 апреля: география распространения коронавируса в Орловской области

Рассказываем, сколько зараженных коронавирусной инфекцией и в каких муниципальных районах
Наталья Меркулова
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21 апреля: география распространения коронавируса в Орловской области21 апреля: география распространения коронавируса в Орловской области
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По данным на 21 апреля 2020 года в Орловской области 198 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Рассказываем, какова география заболевания на сегодняшний день.

Сегодня оперативный штаб подтвердил еще 23 новых случая зарожения орловцев коронавирусной инфекцией. 13 человек прибыли из Москвы, 10 заразились через контакт с больным.

Теперь география распространения заболевания на территории Орловской области выглядит так.

Больше всего случаев по-прежнему в Орле: 59.

Мценск и Мценский район - 27; Болховский район - 20; Урицкий – 16, Орловский – 14, Залегощенский - 13; Новосильский - 12; Покровский - 9; Хотынецкий, Знаменский. Ливенский, Малоархангельский и Свердловский - по 4; Верховский - 3; город Ливны – 2, Кромской, Глазуновский и Шаблыкинский – по 1 случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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