21 апреля: география распространения коронавируса в Орловской области

21 Апр 2020 2020-04-21T12:21:06+03:00

Рассказываем, сколько зараженных коронавирусной инфекцией и в каких муниципальных районах

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По данным на 21 апреля 2020 года в Орловской области 198 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Рассказываем, какова география заболевания на сегодняшний день.

Сегодня оперативный штаб подтвердил еще 23 новых случая зарожения орловцев коронавирусной инфекцией. 13 человек прибыли из Москвы, 10 заразились через контакт с больным.

Теперь география распространения заболевания на территории Орловской области выглядит так.

Больше всего случаев по-прежнему в Орле: 59.

Мценск и Мценский район - 27; Болховский район - 20; Урицкий – 16, Орловский – 14, Залегощенский - 13; Новосильский - 12; Покровский - 9; Хотынецкий, Знаменский. Ливенский, Малоархангельский и Свердловский - по 4; Верховский - 3; город Ливны – 2, Кромской, Глазуновский и Шаблыкинский – по 1 случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU