В орловском магазине до реализации не допустили просроченную лососевую молоку

21 Апр 2020 2020-04-21T11:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле этого года в одном из орловских магазинов до реализации не допустили просроченную лососевую молоку. 21 килограмм камчатского деликатеса вернули поставщику.

Нарушение выявила мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с помощью анализа системы «Меркурий». Специалисты ведомства изучили ветеринарные сопроводительные документы и обратились к руководству магазина.

- Было направлено письмо с просьбой предоставить сведения о принятых мерах по недопущению в обращение продукции с истекшим сроком годности и мерах, исключающих ее неблагоприятное воздействие на человека, животных и окружающую среду, - сообщили КП» в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В настоящее время просроченная продукция в полном объеме возвращена поставщику и не допущена в реализацию.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU