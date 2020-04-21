2020-04-21T11:51:27+03:00
Общество

В орловском магазине до реализации не допустили просроченную лососевую молоку

21 килограмм камчатского деликатеса вернули поставщику
Наталья Меркулова
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В апреле этого года в одном из орловских магазинов до реализации не допустили просроченную лососевую молоку. 21 килограмм камчатского деликатеса вернули поставщику.

Нарушение выявила мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с помощью анализа системы «Меркурий». Специалисты ведомства изучили ветеринарные сопроводительные документы и обратились к руководству магазина.

- Было направлено письмо с просьбой предоставить сведения о принятых мерах по недопущению в обращение продукции с истекшим сроком годности и мерах, исключающих ее неблагоприятное воздействие на человека, животных и окружающую среду, - сообщили КП» в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В настоящее время просроченная продукция в полном объеме возвращена поставщику и не допущена в реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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