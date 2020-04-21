С начала года 12 человек погибли на орловских дорогах из-за выезда на встречку
В Орловской области за прошедшие месяцы 2020-го года 12 человек погибли на дорогах из-за выезда на встречную полосу. В таких ДТП еще 43 человека покалечились, получив травмы разной степени тяжести.
Печальную статистику озвучила Госавтоинспекция региона. Всего с начала года зарегистрировано 23 аварии, случившихся по причине выезда на полосу встречного движения. При этом водители вылетали на встречку там, где делать этого нельзя.
- Напоминаем водителям, согласно ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения предусмотрена ответственность в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения - лишение права управления на один год, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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