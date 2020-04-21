За неделю на орловских дорогах поймали три десятка пьяных водителей
В Орловской области полицейские продолжают рейды, в которых выявляют нетрезвых водителей. За прошлую неделю, с 13 по 19 апреля, на дорогах региона сотрудникам ГИБДД удалось выявить 30 нарушителей.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, из 30 попавшихся нарушителей шестеро ранее уже садились за баранку после дозы горячительного. А 16 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всем грозит наказание в соответствии с законом.
- Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ,- пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU