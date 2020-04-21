21 Апр 2020 2020-04-21T11:33:13+03:00

Трое орловцев пострадали от взрыва газового баллона во дворе частного дома в Ливнах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 20 апреля, в городе Ливны Орловской области, во дворе одного из частных домов, взорвался газовый баллон. На месте происшествия работали спасатели, медики и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва бытового газа пострадали три человека - 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и 16 - летняя девушка. Все они госпитализированы.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование находится на контроле руководителя следственного управления. Для оказания практической помощи в выяснении причин происшедшего на место были направлены опытные криминалисты, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU