Трое орловцев пострадали от взрыва газового баллона во дворе частного дома в Ливнах
Вчера, 20 апреля, в городе Ливны Орловской области, во дворе одного из частных домов, взорвался газовый баллон. На месте происшествия работали спасатели, медики и следственно-оперативная группа.
В результате взрыва бытового газа пострадали три человека - 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и 16 - летняя девушка. Все они госпитализированы.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование находится на контроле руководителя следственного управления. Для оказания практической помощи в выяснении причин происшедшего на место были направлены опытные криминалисты, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»