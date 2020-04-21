Транспорт в Орле в период самоизоляции: количество автобусов не будут сокращать
В Орле не будут сокращать число автобусов, работающих на муниципальных маршрутах. Из-за роста заболеваемости новой коронавирсной инфекции городские власти решили не допускать большого скопления пассажиров.
Напомним, ранее перевозчикам разрешили убрать с маршрута «лишние» автобусы, многие из которых едут пустыми. Поэтому они имели возможность самостоятельно регулировать количество выходящих в рейс машин.
- Теперь на маршруты наоборот должно выйти максимальное количество общественного транспорта, чтобы не допускать скопления пассажиров и насколько возможно проредить пассажиропоток, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Сейчас на орловских улицах работает 37 единиц транспорта трамвайно-троллейбусного предприятия в день (ранее это было 34-35 единиц).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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