2020-04-21T09:07:36+03:00
Общество

Юные орловцы могут разработать проекты об охране природы и сборе мусора

В регионе стартовал исследовательский конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020»
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области стартовал конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020»В Орловской области стартовал конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020»
Изменить размер текста:

В Орловской области стартовал исследовательский конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020» для ребят от 10 до 18 лет. Юные экологи могут поделиться своими идеями об охране природы и принять участие в экологических акциях.

Ребятам предлагают начать исследование и создать проект по одной из следующих тем: экологическое благополучие места проживания, сохранение водных экосистем, сохранение наземных экосистем, сбор и экологическая оценка твердых бытовых отходов.

Первый этап конкурса продлится до 31 мая. За это время нужно успеть направить заявку, свой проект, план природоохранных и культурно-просветительских экологических мероприятий, а также обработку персональных данных на почту oend-iro@yandex.ru, указав в теме название конкурса.

Второй этап пройдет с 1 июня по 15 октября. Участники конкурса делятся своими отчетами о выполнении проекта по электронной почте и в печатном виде в орловский Институт развития образования.

- Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к экологическим проблемам региона и объединение усилий для решения насущных проблем в деле охраны природы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Итоги конкурса подведут 31 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года 12 человек погибли на орловских дорогах из-за выезда на встречку
В Орловской области 10 медработников заразились коронавирусом
Для лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
На 21 апреля в Орловской области выявлено еще 23 случая заболевания коронавирусом
За неделю на орловских дорогах поймали три десятка пьяных водителей
Трое орловцев пострадали от взрыва газового баллона во дворе частного дома в Ливнах
Транспорт в Орле в период самоизоляции: количество автобусов не будут сокращать
Юные орловцы могут разработать проекты об охране природы и сборе мусора
В Орле фура сбила несовершеннолетнего пешехода на переходе
Андрей Клычков предложил не верящим в коронавирус орловцам поработать в больницах
Орловчанка предстанет перед судом за взятку в 5 тысяч рублей
В Воронежской области заложили средства в бюджет на новые меры соцподдержки медработников первичного звена
Дачный дом тушили пожарные в Орле
В 2020 году памятные медали получат 369 орловских многодетных семей
Орловцы смогут побывать на спектаклях фестиваля «Крылья Победы» онлайн
В Воронежской области на новые пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет предусмотрено более 1 млрд рублей
На трассе "Орел-Тамбов" водитель без прав погиб в столкновении с фурой
В Орловской области Росреестр прекратил проверки предпринимателей
На орловской дороге погиб водитель "ВАЗа", вылетевшего в кювет
В Орловской области планируют создать индустриальный парк «Добрый»
Орловский ЗАГС будет выдавать документы о рождении и смерти два раза в неделю
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
В орловском селе из-за розетки едва не сгорел дом
Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 20 апреля
20 апреля: в Орловской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Орловцев проконсультируют о госуслугах УВМ по телефону и через интернет