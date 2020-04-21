Юные орловцы могут разработать проекты об охране природы и сборе мусора

21 Апр 2020 2020-04-21T09:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области стартовал исследовательский конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020» для ребят от 10 до 18 лет. Юные экологи могут поделиться своими идеями об охране природы и принять участие в экологических акциях.

Ребятам предлагают начать исследование и создать проект по одной из следующих тем: экологическое благополучие места проживания, сохранение водных экосистем, сохранение наземных экосистем, сбор и экологическая оценка твердых бытовых отходов.

Первый этап конкурса продлится до 31 мая. За это время нужно успеть направить заявку, свой проект, план природоохранных и культурно-просветительских экологических мероприятий, а также обработку персональных данных на почту oend-iro@yandex.ru, указав в теме название конкурса.

Второй этап пройдет с 1 июня по 15 октября. Участники конкурса делятся своими отчетами о выполнении проекта по электронной почте и в печатном виде в орловский Институт развития образования.

- Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к экологическим проблемам региона и объединение усилий для решения насущных проблем в деле охраны природы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Итоги конкурса подведут 31 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU