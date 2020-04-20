В Орле фура сбила несовершеннолетнего пешехода на переходе
В Орле большегруз сбил несовершеннолетнего пешехода. Под колеса юноша попал на Карачевском шоссе.
Авария случилась сегодня днем, 20 апреля, в начале третьего часа. В полиции озвучили предварительную информацию о происшествии.
- 34-летний водитель управляя транспортным средством "IVECO", следовал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Мостовой в направлении Васильевской. В районе дома №84 он допустил наезд на пешехода 2003 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Пострадавшего юношу увезли в больницу, он госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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