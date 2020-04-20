В Орле фура сбила несовершеннолетнего пешехода на переходе

20 Апр 2020 2020-04-20T19:51:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле большегруз сбил несовершеннолетнего пешехода. Под колеса юноша попал на Карачевском шоссе.

Авария случилась сегодня днем, 20 апреля, в начале третьего часа. В полиции озвучили предварительную информацию о происшествии.

- 34-летний водитель управляя транспортным средством "IVECO", следовал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Мостовой в направлении Васильевской. В районе дома №84 он допустил наезд на пешехода 2003 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пострадавшего юношу увезли в больницу, он госпитализирован.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU