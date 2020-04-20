Орловчанка предстанет перед судом за взятку в 5 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T17:36:42+03:00

Сотрудница медицинской организации пыталась умаслить Роспотребнадзор, что обернулось для нее проблемами с законом

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В Орле будут судить местную жительницу за мелкое взяточничество. Сотрудница медицинской организации пыталась умаслить работника ведомства, что обернулось для нее проблемами с законом.

Инцидент произошел в конце октября прошлого года. Тогда орловчанка хотела, чтобы в Роспотребнадзоре закрыли глаза на административное правонарушение, выявленное при проведении проверки в организации, и не составляли протокол. За это она предложила представителю ведомства, нашедшему нарушение, 5 тысяч рублей. Но тот пошел в правоохранительные органы. Уголовное дело, возбужденно по статье "Дача взятки", расследовалось региональным следкомом и теперь передано в суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором Заводского района города Орла направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU