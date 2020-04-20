2020-04-20T16:27:11+03:00
Происшествия

Дачный дом тушили пожарные в Орле

ЧП случилось в садоводческом товариществе "Труд"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле спасатели тушили пламя, охватившее дачный дом. ЧП случилось сегодня утром, 20 апреля.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило около 8 утра. Как оказалось, огонь объял постройку в садоводческом товариществе "Труд". Пожарные прибыли на место происшествия.

- Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

А вот почему разбушевалось пламя, еще предстоит установить. Также эксперты подсчитают сумму материального ущерба.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка предстанет перед судом за взятку в 5 тысяч рублей
В Воронежской области заложили средства в бюджет на новые меры соцподдержки медработников первичного звена
Дачный дом тушили пожарные в Орле
В 2020 году памятные медали получат 369 орловских многодетных семей
Орловцы смогут побывать на спектаклях фестиваля «Крылья Победы» онлайн
В Воронежской области на новые пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет предусмотрено более 1 млрд рублей
На трассе "Орел-Тамбов" водитель без прав погиб в столкновении с фурой
В Орловской области Росреестр прекратил проверки предпринимателей
На орловской дороге погиб водитель "ВАЗа", вылетевшего в кювет
В Орловской области планируют создать индустриальный парк «Добрый»
Орловский ЗАГС будет выдавать документы о рождении и смерти два раза в неделю
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
В орловском селе из-за розетки едва не сгорел дом
Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 20 апреля
20 апреля: в Орловской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Орловцев проконсультируют о госуслугах УВМ по телефону и через интернет