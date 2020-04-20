Дачный дом тушили пожарные в Орле
В Орле спасатели тушили пламя, охватившее дачный дом. ЧП случилось сегодня утром, 20 апреля.
Сообщение о пожаре в службу спасения поступило около 8 утра. Как оказалось, огонь объял постройку в садоводческом товариществе "Труд". Пожарные прибыли на место происшествия.
- Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
А вот почему разбушевалось пламя, еще предстоит установить. Также эксперты подсчитают сумму материального ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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