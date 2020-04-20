20 Апр 2020 2020-04-20T16:10:01+03:00

В 2020 году памятные медали получат 369 орловских многодетных семей Фото: Архив "КП"

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В 2020 году памятные медали получат 369 орловских многодетных семей. Событие приурочат к Международному дню семьи (15 мая) и Дню матери (последнее воскресенье ноября).

Губернатор области Андрей Клычков уже подписал соответствующий указ.

Напомним, почетного звания «Многодетная семья Орловской области» и памятных медалей удостаиваются семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

- В нашем регионе на 1 апреля 2020 года зарегистрирована 7 тысяч 441 многодетная семья, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU