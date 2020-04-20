2020-04-20T15:54:48+03:00
Звезды

Орловцы смогут побывать на спектаклях фестиваля «Крылья Победы» онлайн

10 российских театров объединятся в челлендже #театрывместе
Наталья Меркулова
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В этом году орловцы не смогут побывать на ежегодном Всероссийском фестивале «Крылья Победы», которое проводит театр «Свободное пространство». Из-за эпидемии коронавируса большое культурное событие перенесли на следующий год.

Однако окунуться в фестивальную атмосферу заядлые театра все же смогут. 10 российских театров объединятся в интернет-пространстве в челлендже #театрывместе.

Орел, Москва, Лобня, Липецк, Калуга, Курск, Тверь и Ульяновск распахнут свои виртуальные двери для зрителей и покажут видео-презентации спектаклей, которые вошли в фестивальную афишу.

Показ будет проходить с 20 по 25 апреля в соцсетях. Подробнее на официальной странице театра «Свободное пространство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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