Орловцы смогут побывать на спектаклях фестиваля «Крылья Победы» онлайн
В этом году орловцы не смогут побывать на ежегодном Всероссийском фестивале «Крылья Победы», которое проводит театр «Свободное пространство». Из-за эпидемии коронавируса большое культурное событие перенесли на следующий год.
Однако окунуться в фестивальную атмосферу заядлые театра все же смогут. 10 российских театров объединятся в интернет-пространстве в челлендже #театрывместе.
Орел, Москва, Лобня, Липецк, Калуга, Курск, Тверь и Ульяновск распахнут свои виртуальные двери для зрителей и покажут видео-презентации спектаклей, которые вошли в фестивальную афишу.
Показ будет проходить с 20 по 25 апреля в соцсетях. Подробнее на официальной странице театра «Свободное пространство».
ИСТОЧНИК KP.RU