На трассе "Орел-Тамбов" водитель без прав погиб в столкновении с фурой

20 Апр 2020 2020-04-20T14:18:06+03:00

Легковушка превратилась в груду металла от удара Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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На трассе "Орел-Тамбов" водитель погиб легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой. Смертельное ДТП случилось вечером минувшей пятницы, 17 апреля.

Все произошло в половине девятого. 29-летний мужчина ехал на отечественном "ВАЗе", не имея при этом водительского удостоверения. Он двигался со стороны областной столицы в направлении райцентра Ливны. На 125 километре его "Семерка" столкнулась лоб в лоб с большегрузным автомобилем "Рено".

Авария произошла на трассе "Орел-Тамбов"Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU