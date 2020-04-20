На трассе "Орел-Тамбов" водитель без прав погиб в столкновении с фурой
На трассе "Орел-Тамбов" водитель погиб легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой. Смертельное ДТП случилось вечером минувшей пятницы, 17 апреля.
Все произошло в половине девятого. 29-летний мужчина ехал на отечественном "ВАЗе", не имея при этом водительского удостоверения. Он двигался со стороны областной столицы в направлении райцентра Ливны. На 125 километре его "Семерка" столкнулась лоб в лоб с большегрузным автомобилем "Рено".
Авария произошла на трассе "Орел-Тамбов"Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
- В результате ДТП водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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