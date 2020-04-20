В Орловской области Росреестр прекратил проверки предпринимателей

20 Апр 2020 2020-04-20T13:45:14+03:00

ИП и юридические лица освобождены от плановых проверок до конца 2020 года

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В Орловской области Росреестр не нагрянет с плановой проверкой к индиыидуальным предпринимателям и юридическим лицам до конца 2020 года. Также ведомство сократило количество внеплановых проверок.

Как отмечают в региональном управлении Росреестра, внеплановые проверки могут проводиться в случае, если идет речь об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Также специалисты ведомства могут придти, если речь идет о выдаче лицензий или спец-разрешений.

- В общей сложности в первом квартале текущего года специалистами проведено более 140 проверок соблюдения земельного законодательства. В результате выявлено 207 нарушений, наложено штрафов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей, к административной ответственности привлечено 164 нарушителя земельного законодательства, - сообщает пресс-служба Управления Россреетсра по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU