На орловской дороге погиб водитель "ВАЗа", вылетевшего в кювет

20 Апр 2020 2020-04-20T13:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области в ДТП с переворотом погиб водитель легкового авто. Его "Девятка" вылетела в кювет, шансов выжить у мужчины не было.

Все случилось вечером пятницы, 17 апреля. Около половины девятого 38-летний мужчина ехал за рулем "ВАЗа" по дороге "Паромоново-Большие Озерки". На 2-м километре он не смог совладать с управлением своим транспортом, машина вылетела в левый, по ходу движения, кювет. Она опрокинулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2109" от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона сотрудники ГИБДД зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 5 человек, двое погибли.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU