На орловской дороге погиб водитель "ВАЗа", вылетевшего в кювет
В Орловской области в ДТП с переворотом погиб водитель легкового авто. Его "Девятка" вылетела в кювет, шансов выжить у мужчины не было.
Все случилось вечером пятницы, 17 апреля. Около половины девятого 38-летний мужчина ехал за рулем "ВАЗа" по дороге "Паромоново-Большие Озерки". На 2-м километре он не смог совладать с управлением своим транспортом, машина вылетела в левый, по ходу движения, кювет. Она опрокинулась.
- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2109" от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона сотрудники ГИБДД зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 5 человек, двое погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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