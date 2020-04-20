2020-04-20T13:38:13+03:00
Происшествия

На орловской дороге погиб водитель "ВАЗа", вылетевшего в кювет

Мужчина скончался от травм на месте аварии
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель легковушки погиб на месте ДТПВодитель легковушки погиб на месте ДТПФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орловской области в ДТП с переворотом погиб водитель легкового авто. Его "Девятка" вылетела в кювет, шансов выжить у мужчины не было.

Все случилось вечером пятницы, 17 апреля. Около половины девятого 38-летний мужчина ехал за рулем "ВАЗа" по дороге "Паромоново-Большие Озерки". На 2-м километре он не смог совладать с управлением своим транспортом, машина вылетела в левый, по ходу движения, кювет. Она опрокинулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2109" от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона сотрудники ГИБДД зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 5 человек, двое погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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