В Орловской области планируют создать индустриальный парк «Добрый»
Сегодня, 20 апреля, в центре внимания заседания Правительства Орловской области оказались итоги и перспективы инвестиционной деятельности региона.
По представленным данным, сейчас в областной реестр включен 61 инвестиционный проект с объемом инвестиций 93,2 млрд рублей. В итоге наш регион занимает 10-е место среди 18 субъектов ЦФО и 30-е место из 85 субъектов страны по индексу физического объема инвестиций.
Больше всего инвесторы вкладываются транспортировку и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью.
- Пандемия – не повод снижать инвестиционную активность в регионе. Работа по развитию инфраструктуры новых индустриальных парков в продолжается, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.
На данный момент продолжает реализовываться план по созданию индустриального парка «Добрый» в Орловском районе. Заявка на получение субсидии для развития промышленной инфраструктуры, как пояснили «КП» в пресс-службе областной администрации, подана еще в ноябре прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU