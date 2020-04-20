Орловский ЗАГС будет выдавать документы о рождении и смерти два раза в неделю

20 Апр 2020 2020-04-20T12:44:58+03:00

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В территориальных отделах орловского ЗАГС временно изменили режим приема и выдачи документов регистрации рождения и смерти. Теперь их можно будут оформлять во вторник и четверг с 9 до 13 часов.

Напомним, ранее в ЗАГСе временно приостановили регистрацию и расторжение браков. Сообщалось, что даты заключения брака, которые были определены ранее, по согласованию с работниками территориальных отделов и секторов ЗАГС, будут изменены на более поздний срок - не ранее 1 июня 2020 года.

- Такой режим работы будет действовать до нормализации эпидемиологической обстановки. Это необходимо для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU