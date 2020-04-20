В орловском селе из-за розетки едва не сгорел дом
В воскресенье, 19 апреля, в селе Покровка Первая (Ливенский район) произошел пожар в одном из частных жилых домов. По предварительным данным, виной всему стало замыкание электрической розетки.
Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе полдесятого утра.
- В результате пожара обуглились стены зала на площади двенадцать квадратных метров и мебель. Остальные помещения дома закопчены на площади 42 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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