Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера
В поселке Куракинский Свердловского района произошло жестокое нападение на дом местного пенсионера. Пожилой мужчина занимался домашними делами, когда к нему ворвался грабитель и начал избивать, требуя деньги.
Пенсионеру удалось самостоятельно вытолкнуть нападавшего на улицу. Вскоре крики услышали соседи. Неравнодушные люди скрутили грабителя, вызвали полицию и скорую помощь для пенсионера.
Прибывшие по указанному адресу полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 38-летнего мужчину. Сейчас он находится под домашним арестом.
- В отношении подозреваемого следственным возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище». Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU