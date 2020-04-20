2020-04-20T11:55:07+03:00
Происшествия

Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера

Пожилой человек сам смог вытолкнуть грабителя из дома
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Куракинский Свердловского района произошло жестокое нападение на дом местного пенсионера. Пожилой мужчина занимался домашними делами, когда к нему ворвался грабитель и начал избивать, требуя деньги.

Пенсионеру удалось самостоятельно вытолкнуть нападавшего на улицу. Вскоре крики услышали соседи. Неравнодушные люди скрутили грабителя, вызвали полицию и скорую помощь для пенсионера.

Прибывшие по указанному адресу полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 38-летнего мужчину. Сейчас он находится под домашним арестом.

- В отношении подозреваемого следственным возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище». Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 20 апреля
20 апреля: в Орловской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Орловцев проконсультируют о госуслугах УВМ по телефону и через интернет
Росгвардейцы начали раздавать орловцам памятки о правилах самоизоляции
Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенника
В Орловской области родителям погибших Героев России назначили ежемесячное пособие
Новая неделя апрельским теплом орловцев не побалует
С праздником Пасхи православных орловцев поздравил глава региона
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 19 апреля
Ещё 13 случаев коронавируса подтвердилось в Орловской области 19 апреля
Оставаться дома орловцев призывают спецмашины с громкоговорителями
В Орловской области подтвердилось ещё 34 случая заражения коронавирусом
Больше половины больных коронавирусом орловцев лечится дома
Орловские ТТП и "Спецавтобаза" ищут работников
У мемориала «Убитая деревня» в Орловской области высадили 37 яблонь
На Пасху в Орловской области будет дождь
17 апреля: каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
17 апреля: в каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
В больнице Орла скончался пациент с коронавирусом
Больничный на время самоизоляции в Орле: работникам старше 65 лет оформят еще один
Приехал в гости и избил хозяина: в Орле застолье закончилось побоями
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле и области: на 17 апреля еще 12 заболевших
Митрополит Тихон попросил орловцев не ходить в храм на Пасху, а помолиться дома