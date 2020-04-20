20 Апр 2020 2020-04-20T11:29:08+03:00

Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 20 апреля

Рассказываем, в каких муниципальных районах области есть заразившиеся коронавирусной инфекцией

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На 20 апреля 2020 года в Орловской области 175 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Рассказываем, какова география заболевания на сегодняшний день.

Сегодня оперативный штаб подтвердил еще 43 случая заражения орловцев коронавирусной инфекций. Большинство заразившихся вернулись из Москвы или заразились контактным путем.

Из новых подхвативших коронавирус 9 человека – жители Орла, 7-Орловского района, 6 -Урицкого, 5- Новосильского, 4 - Мценска и Мценского района, 4 – Болхова, по 2 – Малоархангельского и Покровского, по 1 – Свердловский, Верховский, Ливны и Ливенский район.

В общей сложности картина выглядит так.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом в Орле: 54.

Мценск и Мценский район - 26; Болховский район - 16; Орловский – 13, Залегощенский - 10; Покровский - 9; Новосильский - 11; Урицкий - 11; Хотынецкий - 4; Знаменский - 3; Ливенский - 4; Верховский - 3; Малоархангельский - 2; Свердловский - 2; город Ливны – 2, Кромской - 1; Глазуновский – 1 и Шаблыкинский – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU