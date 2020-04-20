20 Апр 2020 2020-04-20T10:29:22+03:00

Орловцев проконсультируют о госуслугах УВМ по телефону и через интернет Фото: Архив "КП"

Снятие и постановка на регистрационный учет идет только по предварительной записи

Изменить размер текста: A A

Региональное УМВД напоминает жителям Орловской области, что прием в Управление по вопросам миграции проходит только по предварительной записи на портале госуслуг и по телефонам 54-11-68, 54-13-06.

Также проконсультироваться не выходя из дома можно будет по телефонам, обслуживающим тематические обращения орловцем. Так, чтобы получить патент, разрешение на работу и оформить трудовой договор нужно позвонить по телефону 54-13-05.

Об оформлении визы, разрешения на временное проживание и вида на жительство проконсультируют по телефону 54-13-07. Задать вопросы о приобретение российского гражданства можно по 54-13-22, а чтобы понять как оформить загранпаспорт - 54-11-67.

Консультации по оформлении паспортов, регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также постановке и снятия с регистрационного учета проходят по телефону 54-11-62 и 54-11-63.

- Для обеспечения эпидемиологической безопасности и предотвращения распространения коронавируса исключается массовое скопление посетителей в УВМ, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU