Росгвардейцы начали раздавать орловцам памятки о правилах самоизоляции
В Орле сотрудники Росгвардии усилили профилактические меры по недопущению распространения коронавируса. Бойцы силового ведомства патрулируют улицы областного центра и через громкоговорители призывают орловцев не нарушать режим самоизоляции.
Одновременно с этим росгвардейцы начали раздавать людям на улицах города и районных центров памятки о коронавирусе и правилах самоизоляции. Орловцам напоминают напоминание о необходимости воздерживаться от посещения общественных мест, чаще мыть руки, использовать защитные маски и оставаться дома в ближайшее время.
- Помимо этого бойцы ОМОН продолжают осуществлять усиленный контроль за автотранспортом, пересекающим границы Орловской области, -рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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