2020-04-20T09:43:19+03:00
Общество

Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенника

Продавец получил задаток и исчез
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенникаОрловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенникаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Во Мценском районе полицейские расследуют дело по статье «Мошенничество». Местный житель остался без 10 тысяч рублей из-за неудачной сделки на сайте рекламных объявлений.

Мужчина хотел купить трактор. Ему приглянулась цена в одном из предложений – 115 тысяч рублей. Он позвонил продавцу и договорился о покупке, но вначале «хозяин трактора» попросил задаток в качестве гарантии.

Вскоре 10 тысяч рублей отправились на счет мошенника. После этого продавец перестал выходить на связь. Амчанин остался и без трактора, и без задатка.

- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и раскрытие преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вошел и стал избивать: в Орловской области задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 20 апреля
20 апреля: в Орловской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Орловцев проконсультируют о госуслугах УВМ по телефону и через интернет
Росгвардейцы начали раздавать орловцам памятки о правилах самоизоляции
Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенника
В Орловской области родителям погибших Героев России назначили ежемесячное пособие
Новая неделя апрельским теплом орловцев не побалует
С праздником Пасхи православных орловцев поздравил глава региона
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 19 апреля
Ещё 13 случаев коронавируса подтвердилось в Орловской области 19 апреля
Оставаться дома орловцев призывают спецмашины с громкоговорителями
В Орловской области подтвердилось ещё 34 случая заражения коронавирусом
Больше половины больных коронавирусом орловцев лечится дома
Орловские ТТП и "Спецавтобаза" ищут работников
У мемориала «Убитая деревня» в Орловской области высадили 37 яблонь
На Пасху в Орловской области будет дождь
17 апреля: каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
17 апреля: в каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
В больнице Орла скончался пациент с коронавирусом
Больничный на время самоизоляции в Орле: работникам старше 65 лет оформят еще один
Приехал в гости и избил хозяина: в Орле застолье закончилось побоями
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле и области: на 17 апреля еще 12 заболевших
Митрополит Тихон попросил орловцев не ходить в храм на Пасху, а помолиться дома