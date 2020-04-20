Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенника

20 Апр 2020 2020-04-20T09:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Мценском районе полицейские расследуют дело по статье «Мошенничество». Местный житель остался без 10 тысяч рублей из-за неудачной сделки на сайте рекламных объявлений.

Мужчина хотел купить трактор. Ему приглянулась цена в одном из предложений – 115 тысяч рублей. Он позвонил продавцу и договорился о покупке, но вначале «хозяин трактора» попросил задаток в качестве гарантии.

Вскоре 10 тысяч рублей отправились на счет мошенника. После этого продавец перестал выходить на связь. Амчанин остался и без трактора, и без задатка.

- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и раскрытие преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU