Орловец хотел купить трактор и нарвался на интернет-мошенника
Во Мценском районе полицейские расследуют дело по статье «Мошенничество». Местный житель остался без 10 тысяч рублей из-за неудачной сделки на сайте рекламных объявлений.
Мужчина хотел купить трактор. Ему приглянулась цена в одном из предложений – 115 тысяч рублей. Он позвонил продавцу и договорился о покупке, но вначале «хозяин трактора» попросил задаток в качестве гарантии.
Вскоре 10 тысяч рублей отправились на счет мошенника. После этого продавец перестал выходить на связь. Амчанин остался и без трактора, и без задатка.
- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и раскрытие преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU