2020-04-20T09:18:01+03:00
Общество

В Орловской области родителям погибших Героев России назначили ежемесячное пособие

Выплаты будут предоставляться из областного бюджета
Наталья Меркулова
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В Орловской области родителям погибших Героев России назначили ежемесячное пособие. Фото: пресс-служба администрации областиВ Орловской области родителям погибших Героев России назначили ежемесячное пособие. Фото: пресс-служба администрации области
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31 марта губернатор Орловской области подписал указ №146 о дополнительных мерах поддержки родителей бойцов, погибших во время службы в Северо-Кавказском регионе.

Одному из родителей погибшего будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей. Предоставит его областной бюджет.

- Пособие получит семьи, погибших во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, семьи бойцов получившим звание Героя Российской Федерации (посмертно), - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Для получения пособия необходимо обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно через портал Госуслуг или многофункциональный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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