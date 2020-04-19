2020-04-19T20:54:19+03:00
Общество

Новая неделя апрельским теплом орловцев не побалует

Синоптики прогнозируют ночные заморозки
Ольга СУПОНЕВА
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Новая неделя не побалует тепломНовая неделя не побалует тепломФото: Ольга СУПОНЕВА
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Новая неделя не порадует жителей Орловской области апрельским теплом. По прогнозам синоптиков, в ночное время все еще ожидаются заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 20 апреля в ночное время -1 градус, днем разогреется до +10. Облачно с прояснениями, в ночное время дождь со снегом, днем дождь. Ветер северный 5 м/c, давление 742 мм рт.ст.

Во вторник 21 апреля 0 градусов ночью, +12 днем. Небо то затянуто тучами, то выглянет солнце. Вновь метеорологи прогнозируют дождь. Северный ветер ускорится до 7 м/c, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Среда 22 апреля тоже не порадует по-весеннему теплой погодой. В темное время суток термометры покажут +2, днем воздух прогреется до +10. Пасмурно, дождливо, ветер северо-западный 7 м/с. Давление на прежнем уровне.

В четверг 23 числа будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью снова мороз -1, днем столбики термометров поднимутся до отметок в +11. Ветер сохранит направление и скорость, атмосферное давление опустится до 740 мм рт.ст.

В пятницу 24 апреля чуть потеплее: ночью +3. Днем все также до +11 градусов. Ветер придет с запада, скорость 5 м/с. Барометры покажут 739 мм рт.ст. Переменная облачность, без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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