С праздником Пасхи православных орловцев поздравил глава региона

19 Апр 2020 2020-04-19T11:57:24+03:00

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Сегодня ,19 апреля, православный во всем мире празднуют Пасху. Со светлым праздников жителей Орловской области поздравил глава региона Андрей Клычков.

Он отметил, что празднование Пасхи для христиан - одно из важнейших событий, праздник этот объединяет миллионы людей. Особенно во время противостояние общей угрозе.

- В непростые дни противостояния угрозе тяжелого вирусного заболевания особая сила пасхальной молитвы, где бы она ни произносилась, помогает людям еще глубже осознать непреходящие вечные ценности, объединяет православных верующих Орловщины, наполняя их сердца чистыми помыслами, укрепляет духовные силы и вселяет уверенность в завтрашнем дне, надежду на скорейшее преодоление болезни, - отметил губернатор.

Также Андрей Клычков поблагодарил духовенство региона за проводимую работу в условиях противодействия коронавируса.

Он пожелал всем здоровья, мира, благополучия, уверенности в будущем, неослабевающей веры и надежды, сил и энергии для новых добрых дел и свершений.

ИСТОЧНИК KP.RU