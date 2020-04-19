Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 19 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T11:48:13+03:00

Рассказываем, в каких муниципальных районах области есть заразившиеся коронавирусной инфекцией

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На 19 апреля 2020 года в Орловской области 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Рассказываем, какова география заболевания на сегодняшний день.

Сегодня оперативный штаб подтвердил еще 13 случаев заражения орловцев коронавирусной инфекций. Из них 8 человек заболели в Москве, а 5 заразились контактным путем. Из новых подхвативших COVID-19 2 человека - жители Болхова, 1- Новосильского района, 1 - Малоархангельского, 3 - Покровского, 3 - Мценска и Мценского района, 3 - Орла.

В общей сложности картина выглядит так.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом в Орле: 45.

Мценск и Мценский район - 22; Болховский район - 12; Залегощенский - 10; Орловский - 7; Покровский - 7; Новосильский - 6; Урицкий - 5; Хотынецкий - 4; Знаменский - 3; Ливенский - 3; Малоарзангельский - 2; Верховский - 2; Кромской - 1; Свердловский - 1; Глазуновский - 1; город Ливны - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU