Ещё 13 случаев коронавируса подтвердилось в Орловской области 19 апреля
Сегодня утром, 19 апреля, подтвердилось ещё 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 19 апреля 2020 года число заболевших в Орле и области составило 132 человека.
Данные озвучил федеральный оперативный штаб. Всего в России за сутки выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщил оперштаб региона, большая часть из новых заболевших "привезла" инфекцию из Москвы (таких человек 8), еще 5 орловцев заразились контактным путем .
- Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Состояние всех удовлетворительное, - сообщает оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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