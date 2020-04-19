Ещё 13 случаев коронавируса подтвердилось в Орловской области 19 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T11:38:13+03:00

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Сегодня утром, 19 апреля, подтвердилось ещё 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 19 апреля 2020 года число заболевших в Орле и области составило 132 человека.

Данные озвучил федеральный оперативный штаб. Всего в России за сутки выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил оперштаб региона, большая часть из новых заболевших "привезла" инфекцию из Москвы (таких человек 8), еще 5 орловцев заразились контактным путем .

- Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Состояние всех удовлетворительное, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU