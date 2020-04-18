Коронавирус в Орле: спецмашины с громкоговорителями призовут оставаться дома
В Орловской области начинают работать спецмашины с громкоговорителями, которые призовут жителей региона оставаться дома. А причину нарушения самоизоляции придется объяснить полицейским.
О новых мерах сообщил орловский оперативный штаб.
- Сотрудники силовых ведомств будут вручать уведомления с отрывной анкетной частью (персональные данные получателя). Большая просьба, отнестись с пониманием к мерам, принятым на региональном штабе, - гласит оповещение.
Орловцам, нарушившим режим изоляции придется заполнить анкету и сообщить свои фамилию, имя, общество, дату рождения, место жительства, телефон и причины нарушения режима изоляции за подписью.
Напомним, число заразившихся COVID-19 в Орловской области уже превысило 100 человек. По данным на 18 апреля 2020 года диагноз подтвержден у 119 орловцев. 9 человек выздоровели, 1 скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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