2020-04-18T11:24:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области подтвердилось ещё 34 случая заражения коронавирусом

Число заболевших на 18 апреля 2020 года составило 119 человек
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области подтвердилось ещё 34 случая заражения коронавирусом. Таким образом на 18 апреля 2020 года число подтвержденных диагнозов перевалило за сотню и составило 119.

Информацию о новых заболевших озвучил региональный оперативный штаб. Из 34 подхвативших СOVID-10 орловцев 21 человек прибыл из Москвы, 1 из Санкт-Петербурга, а 12 заразились контактным путем. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, состояние всех больных удовлетворительное.

Что касается географии распространения инфекции, то на этот раз больше всего подаержденных случаев заражения в Болхове - 7 человек заболели коронавирусом здесь. В Орле - 2, Урицкий район - 5, Новосильский район - 3,1 - Малоархангельский район, 2 - Залегощенский, 1 - город Ливны и 1 - Ливенский район, 4 - Мценск и 2 во Мценском районе, 3 - Покровский район, 1 - Свердловский, 2 - Орловский район.

Напомним, 9 человек уже выписаны и вернулись к обычной жизни. 1 скончался в больнице. Более чем у 50 человек болезнь протекает в лёгкой форме, они находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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