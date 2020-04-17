Больше половины больных коронавирусом орловцев лечится дома

17 Апр 2020 2020-04-17T17:08:49+03:00

Глава облздрава Иван Залогин рассказал от ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе

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Глава орловского Департамента здравоохранения Иван Залогин 17 апреля рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, складывающейся в регионе. Чиновник в режиме онлайн ответил на вопросы журналистов о коронавирусе.

Так, Залогин рассказал, что больше половины заразившихся инфекцией орловцев остается дома. Оказалось, что нет нужды госпитализировать более 50 человек с подтвержденным диагнозом: болезнь протекает в легкой форме, даже без симптомов. 31 пациент же находится в больнице.

Назвал спикер и основные способы заражения. Зарегистрированы случаи, когда заболевают целые семьи, в том числе и дети: отец вернулся из Москвы и всех заразил. Либо гости из столицы навещают своих пожилых родственников и заражают их коронавирусом.

Напоминаем, что все прибывшие в Орловскую область из других регионов обязаны самоизолироваться на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU