Больше половины больных коронавирусом орловцев лечится дома
Глава орловского Департамента здравоохранения Иван Залогин 17 апреля рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, складывающейся в регионе. Чиновник в режиме онлайн ответил на вопросы журналистов о коронавирусе.
Так, Залогин рассказал, что больше половины заразившихся инфекцией орловцев остается дома. Оказалось, что нет нужды госпитализировать более 50 человек с подтвержденным диагнозом: болезнь протекает в легкой форме, даже без симптомов. 31 пациент же находится в больнице.
Назвал спикер и основные способы заражения. Зарегистрированы случаи, когда заболевают целые семьи, в том числе и дети: отец вернулся из Москвы и всех заразил. Либо гости из столицы навещают своих пожилых родственников и заражают их коронавирусом.
Напоминаем, что все прибывшие в Орловскую область из других регионов обязаны самоизолироваться на две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU