Орловские ТТП и "Спецавтобаза" ищут работников

17 Апр 2020 2020-04-17T15:35:57+03:00

В муниципальных предприятиях есть вакансии водителей, механика, слесарей и другие

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В Орле два муниципальных предприятия приглашают жителей города на работу. Сотрудники нужны трамвайно-троллейбусному предприятию и "Спецавтобазе".

ТТП ищет водителей троллейбусов, трамваев, автобусов и механика. "Спецавтобаза" же ищет машиниста автогрейдера (нужно водительское удостоверение машиниста-тракториста), трактористов, водителей погрузчика и уборочной машины, дорожных рабочих. Также нужен электромонтер, слесарь, токарь, сантехник, слесарь по ремонту двигателей, а также уборщик.

Узнать подробнее о вакансиях в МУП "ТТП" можно по телефону 8 (4862) 20-13-80.

А о вакансиях "Спецавтобазы" по телефону 8 (4862) 30-70-35.

ИСТОЧНИК KP.RU