Орловские ТТП и "Спецавтобаза" ищут работников
В Орле два муниципальных предприятия приглашают жителей города на работу. Сотрудники нужны трамвайно-троллейбусному предприятию и "Спецавтобазе".
ТТП ищет водителей троллейбусов, трамваев, автобусов и механика. "Спецавтобаза" же ищет машиниста автогрейдера (нужно водительское удостоверение машиниста-тракториста), трактористов, водителей погрузчика и уборочной машины, дорожных рабочих. Также нужен электромонтер, слесарь, токарь, сантехник, слесарь по ремонту двигателей, а также уборщик.
Узнать подробнее о вакансиях в МУП "ТТП" можно по телефону 8 (4862) 20-13-80.
А о вакансиях "Спецавтобазы" по телефону 8 (4862) 30-70-35.
ИСТОЧНИК KP.RU