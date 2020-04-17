У мемориала «Убитая деревня» в Орловской области высадили 37 яблонь

17 Апр 2020 2020-04-17T13:39:59+03:00

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В Орловской области продолжается акция «Сад памяти». Наш регион присоединился к международному проекту одним из первых. Молодые деревья в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны уже появились в Тросне и вдоль набережной Дубровинского в Орле.

Накануне появился Сад памяти и высажены в деревни Колпачки у мемориала «Убитая деревня». Этот населенный пункт на территории Урицкого района фашистский карательный отряд полностью уничтожил 7 февраля 1942 года за то, что местные жители прятали партизан. После войны его так и не восстановили.

Теперь здесь появились 37 яблонь – ровно столько, сколько в тот роковой день погибло человек: стариков, женщин, детей.

- В этот же время порядка 370 саженцев уже высадили в Малоархангельске в парке рядом с городским пляжем. Всего там планируется высадить 1500 саженцев рябины, яблонь, елей, берез, кленов. В связи с распространением коронавируса, мероприятия по посадке деревьев проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU