2020-04-17T13:05:57+03:00
Общество

На Пасху в Орловской области будет дождь

Читайте полный прогноз на 18 и 19 апреля
Наталья Меркулова
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18 и 19 апреля в Орловской области будет дождь18 и 19 апреля в Орловской области будет дождьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, грядущие суббота и воскресенье в Орловской области будут дождливыми и прохладными.

18 апреля в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем +9 °С (ночью 0°С). Вероятность дождя 79%. Атмосферное давление в субботу будет 740 мм рт.ст. В регионе продолжится сильный западный ветер 7 м/с.

19 апреля, на православный праздник Пасхи, погода существенно не изменится. Столбики термометров покажут +10°С днем и ноль ночью. Вероятность дождя – 73%. Атмосферное давление поднимется до 741 мм рт.ст. Ветер немного стихнет. Его сила составит 3 м/с.

Напоминаем, в этом году из-за коронавируса православная церковь рекомендует остаться на праздник дома и не ходить в храмы. Прямая трансляцию с пасхального богослужения покажут по телевизору и в сети интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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