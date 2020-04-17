17 апреля: в каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T12:33:04+03:00

География заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 17 апреля

Мы собрали последние новости о географии заболевания

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На 17 апреля 2020 года в Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен 85 пациентам. За последние сутки прирост зараженных составил 12 человека.

Рассказываем, какова география распространения COVID-19 на Орловщине по данным регионального оперативного штаба.

Больше всего заразившихся, как не трудно догадаться, в самом областном центре: 40 человек. На втором месте Мценск - здесь 11 человек с диагнозом коронавирус.

Далее Залегощенский район- 8 больных.

Следом Орловский район - 5 зараженных.

Хотынецкий район – 4 больных.

Болховский и Знаменский районы - по 3 больных.

Мценский, Верховский, Новосильский и Ливенский районы - о 2 человека.

Кромской, Глазуновский, Покровский районы - по 1 человеку с подтвержденным диагнозом.

Таким образом случаи заболевания COVID-19 есть уже в 12 районах Орловской области.

Мы следим за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU