17 апреля: в каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
На 17 апреля 2020 года в Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен 85 пациентам. За последние сутки прирост зараженных составил 12 человека.
Рассказываем, какова география распространения COVID-19 на Орловщине по данным регионального оперативного штаба.
Больше всего заразившихся, как не трудно догадаться, в самом областном центре: 40 человек. На втором месте Мценск - здесь 11 человек с диагнозом коронавирус.
Далее Залегощенский район- 8 больных.
Следом Орловский район - 5 зараженных.
Хотынецкий район – 4 больных.
Болховский и Знаменский районы - по 3 больных.
Мценский, Верховский, Новосильский и Ливенский районы - о 2 человека.
Кромской, Глазуновский, Покровский районы - по 1 человеку с подтвержденным диагнозом.
Таким образом случаи заболевания COVID-19 есть уже в 12 районах Орловской области.
Мы следим за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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