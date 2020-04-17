В больнице Орла скончался пациент с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T12:02:52+03:00

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В Орле скончался пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Мужчине было 68 лет.

Пациент содержался в больнице им. Боткина. Известно, что у него был ряд сопутствующих заболеваний, которые течение болезни только осложняют.

- Вчера вечером один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им. Боткина. В официальной статистике пока этот случай не указан, экспертиза еще установит точную причину смерти, но факт остается - мужчина был с диагнозом COVID-19, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На сегодня в Орловской области подтверждено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU