17 Апр 2020 2020-04-17T11:56:04+03:00

Больничный на время самоизоляции в Орле: работникам старше 65 лет оформят еще один Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На период самоизоляции работающим орловцам старше 65 лет оформят еще один больничный лист. Фактически это будет продление уже действующего.

Напомним, ранее региональное отделение Фонда социального страхования сообщало о том, что можно оформить больничный с 6 по 19 апреля не выходя из дома. Теперь алгоритм тот же самый, только действовать документ будет с 20 по 30 апреля.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период. Выплаты производятся в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. На данный момент выплату уже получили почти 4 тысячи 500 орловцев старше 65 лет.

- Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде самостоятельно направляют в ФСС. Работника не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU