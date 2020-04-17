Больничный на время самоизоляции в Орле: работникам старше 65 лет оформят еще один
На период самоизоляции работающим орловцам старше 65 лет оформят еще один больничный лист. Фактически это будет продление уже действующего.
Напомним, ранее региональное отделение Фонда социального страхования сообщало о том, что можно оформить больничный с 6 по 19 апреля не выходя из дома. Теперь алгоритм тот же самый, только действовать документ будет с 20 по 30 апреля.
Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период. Выплаты производятся в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. На данный момент выплату уже получили почти 4 тысячи 500 орловцев старше 65 лет.
- Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде самостоятельно направляют в ФСС. Работника не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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