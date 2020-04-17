Приехал в гости и избил хозяина: в Орле застолье закончилось побоями

17 Апр 2020 2020-04-17T11:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя города Болхов за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему приятелю. Он приехал к нему в гости, а потом избил.

Инцидент произошел в Заводском районе областного центра. Мужчины решили устроить застолье, но неожиданно между ними вспыхнул конфликт. Тогда гость ударил хозяина дома по лицу. Причем удар оказался такой силы, что тому понадобилась медицинская помощь.

- Из больницы в полицию поступило сообщение о том, что к ним был доставлен мужчина с гематомой на лице и плохим самочувствием. Были проведены соответствующие исследования и выявлены телесные повреждения. Пациент о том, что с ним произошло, ничего не пояснил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас дебошир задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU