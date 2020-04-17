Новые случаи заражения коронавирусом в Орле и области: на 17 апреля еще 12 заболевших
Подтвердились новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области. По данным федерального оперативного штаба, за сутки к заболевшим ранее в регионе добавилось еще 12 человек. Число орловцев с подтвержденным диагнозом таким образом на 17 апреля 2020 года составляет 85 человек.
Как сообщил губернатор Андрей Клычков, 6 зараженных приехали из Москвы, еще 6 заразились контактным способом.
Статистика, которую опубликовал оперштаб, невеселая. Если вчера было около 3,5 тысяч случаев заражения по всей стране, то сегодня эта цифра перевалила уже за 4 тысячи. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 32 008 случаев в 85 регионах, число выписанных пациентов - 2 590.
За сутки умер 41 пациент с коронавирусом, а за все время распространения болезни скончались 273 человека.
Ситуация у соседей Орловщины выглядит так: +27 случаев заражения за сутки в Брянской области, +25 в Курской, +25 в Тульской, +20 в Калужской, +12 в Липецкой.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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