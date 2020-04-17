Митрополит Тихон попросил орловцев не ходить в храм на Пасху, а помолиться дома

17 Апр 2020 2020-04-17T11:04:53+03:00

Несмотря на то, что будут предприняты все меры предосторожности, большое скопление людей опасно из-за коронавируса [видео]

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Митрополит Тихон и епископ Нектарий обратились к орловцам с просьбой в этом году Пасху встретить дома. Из-за коронавируса большое скопление людей в храмах может быть опасным, помолиться и отпраздновать Светлое Воскресенье можно и в своем жилище.

Мирополит Орловский и Болховский отметил в своем видеообращении, что сегодня нужно вспомнить правила санитарии и гигиены, которые использовались еще в далекие времена на Руси, когда приходили разные поветрия и болезни.

- Прежде чем идти на службу, мы должны подумать. Людям старше 65 лет, людям которые больны, детям я бы не советовал приходить в храмы, я бы советовал помолиться дома. А если кто-то и придет, давайте соблюдать безопасную дистанцию, подходить к священнику не очень близко, надевая маску, - обратился митрополит Тихон к православным орловцам.

Во всех храмах будут раздавать маски, все поверхности обработают дезинфицирующими средствами. Однако лучше не подвергать опасности ни себя, ни окружающих и отметить Пасху дома. С такой же просьбой к жителям региона обратился и губернатор. Хотя храмы нельзя закрыть, о безопасности и коварстве коронавируса забывать не стоит.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон попросил воздержаться от посещения храмов .Митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий обратились к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов в ближайшие дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой #Орел #Ливны #стопкоронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU