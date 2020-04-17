В Орловской области свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

17 Апр 2020 2020-04-17T10:42:08+03:00

Мусор возле деревни Новополево начал скапливался уже давно

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Орловская прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Глазуновском районе. Мусор возле деревни Новополево начал скапливался уже давно, но принимать меры никто не спешил.

Речь идет об участке расположенном возле деревни вдоль автодороги.

- Вследствие неисполнения районной администрацией своих полномочий, допущено размещение твердых коммунальных отходов на не предназначенном для этого земельном участке. В адрес ее главы было внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В результате главный специалист администрации по охране окружающей среды привлечен к дисциплинарной ответственности. Несанкционированная свалка уже ликвидирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU