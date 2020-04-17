В Орловской области свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры
Орловская прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Глазуновском районе. Мусор возле деревни Новополево начал скапливался уже давно, но принимать меры никто не спешил.
Речь идет об участке расположенном возле деревни вдоль автодороги.
- Вследствие неисполнения районной администрацией своих полномочий, допущено размещение твердых коммунальных отходов на не предназначенном для этого земельном участке. В адрес ее главы было внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
В результате главный специалист администрации по охране окружающей среды привлечен к дисциплинарной ответственности. Несанкционированная свалка уже ликвидирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU