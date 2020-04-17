В орловской колонии осужденная написала иконы к Пасхе

17 Апр 2020 2020-04-17T10:28:39+03:00

Марин Т. создает иконы своими руками. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

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Осужденная Шаховской колонии в Орловской области написала к празднику Пасхи иконы для храма. Изображения святых украсят православный храм исправительного учреждения.

Православный храм расположен на территории исправительной колонии №6, из числа осужденных довольно большой процент православных верующих. Здесь проводятся богослужения, различные православные обряды и таинства.

Иконы украсят храм, расположенный на территории колонии. Фото:пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Теперь храм будут украшать иконы, созданные руками одной из осужденных, Мариной Т.

- По благословению отца Игоря осужденная написала для храма колонии Казанскую икону Божией Матери и икону Анастасии Узорешительницы, которые в канун православного праздника Светлого Христова Воскресения, были переданы в храм, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU