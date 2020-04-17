В орловской колонии осужденная написала иконы к Пасхе
Осужденная Шаховской колонии в Орловской области написала к празднику Пасхи иконы для храма. Изображения святых украсят православный храм исправительного учреждения.
Православный храм расположен на территории исправительной колонии №6, из числа осужденных довольно большой процент православных верующих. Здесь проводятся богослужения, различные православные обряды и таинства.
Иконы украсят храм, расположенный на территории колонии. Фото:пресс-служба УФСИН России по Орловской области
Теперь храм будут украшать иконы, созданные руками одной из осужденных, Мариной Т.
- По благословению отца Игоря осужденная написала для храма колонии Казанскую икону Божией Матери и икону Анастасии Узорешительницы, которые в канун православного праздника Светлого Христова Воскресения, были переданы в храм, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU