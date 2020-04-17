2020-04-17T10:18:05+03:00
Происшествия

Во Мценске ночью сгорела иномарка

Причины возгорания выясняют специалисты
Наталья Меркулова
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Во Мценске Орловской области ночью сгорела иномаркаВо Мценске Орловской области ночью сгорела иномаркаФото: Архив "КП"
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Вчера, 16 апреля, в городе Мценск произошел пожар в Школьном проезде. Огонь охватил припаркованный автомобиль «Вольво».

Сообщение о происшествии поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» ночью в 23 часа.

- В результате пожара выгорела задняя левая фара автомобиля, термические повреждения получило левое крыло, заднее стекло разрушилось, внутри багажника выгорели вещи, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего, а также размер нанесенного огнем ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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