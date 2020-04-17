Дезинфекция в Орле от коронавируса: как проводят и по каким правилам

17 Апр 2020 2020-04-17T09:55:52+03:00

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В Орле продолжается дезинфекция жилых домов, улиц и остановочных павильонов. По ряду территорий обработка проходит уже повторно с применением раствора гипохлорита натрия (одобрен Роспотребнадзором).

Бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» обработали уже более 1 805 938 кв.м улиц и 98 остановочных павильонов (обрабатываются раз в неделю).

Ситуация с многоквартирными домами сложнее и во многом зависит от управляющей компании. Как рассказал Сергей Мартюхин, МУП ЖРЭП (Заказчик), в их домах обработка производится один раз в неделю по утвержденному графику. Выполняют ее четыре бригады.

Дезинфекция производится безопасными для человека растворами, на основе хлорактивных и кислородоактивных соединений. Обрабатываются не только входные группы, но полностью весь подъезд - с первого по последний этаж, а также лифт (кнопки, двери, внутреннее помещение).

ИСТОЧНИК KP.RU